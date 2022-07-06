В Курской области подросток украл телефонный провод и автомобиль

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу Фото: Архив "КП"

Железногорским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в краже чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище и с причинением значительного ущерба гражданину.

Как рассказывают в региональном СУ СК, днем 1 марта 2022 года подросток незаконно проник через окно в дом жительницы Дмитриевского района. Несовершеннолетний похитил телефонный провод длинной 500 м и стоимостью 6000 рублей, после чего скрылся с места преступления.

Помимо этого, 16 марта подросток похитил автомобиль в селе Дерюгино Дмитриевского района. Угнанный «ВАЗ-21112» принадлежал местной жительнице. Общая сумма ущерба составила 90 000 рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.