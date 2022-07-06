Курские пожарные спасли человека

Мужчина лежал на полу в квартире без сознания Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Как рассказывают в региональном МЧС, поздним вечером 5 июля в службу спасения стали поступать звонки от жителей проспекта Анатолия Дериглазова. Они сообщали, что из окна квартиры на втором этаже многоэтажного дома идет дым. Он распространился уже на лестничную площадку.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет восьмой пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Курской области.

Прибыв на место, пожарные обнаружили сильное задымление и запах гари. Они разделились на два звена и проникли в квартиру через окно и входную дверь. На полу без сознания лежал мужчина. На плите, которую он не успел выключить, пригорела еда. Пожарные надели на него спасательное устройство, вывели его на улицу и передали подоспевшей скорой медицинской помощи.

Главное управление напоминает, если вы стали свидетелем или участником происшествия, незамедлительно сообщите об этом по телефонам «101» или «112».