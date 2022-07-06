В Курске «легковушка» столкнулась с автобусом

Авария произошла на улице Соловьиной Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным регионального УГИБДД, авария произошла 5 июля примерно в 19:00. На улице Соловьиная рядом с домом №68 автомобиль «Шевроле Ланос», под управлением женщины-водителя 2000 года рождения, столкнулся с автобусом «Паз 32053», за рулем которого был водитель 1987 года рождения.

В результате ДТП женщина-водитель госпитализирована с травмами.

Всего 5 июля в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 17:40 на улице Красная Армия. По предварительным данным, автомобиль «Киа», под управлением водителя 1960 года рождения, столкнулся с автомобилем «Рено Логан», за рулем которого был водитель 1987 года рождения, и с автомобилем «Хендай Крета», под управлением женщины-водителя 1984 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» получил травмы.

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП. Буден дана правовая оценка действиям участников происшествий.