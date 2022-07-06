В курских школах вводят курсы программирования

В этом году 355 выпускников областного центра выбрали единый государственный экзамен по информатике Фото: Светлана ВОЛКОВА

Школьники 8-11 классов смогут бесплатно пройти дополнительные двухлетние курсы обучения современным языкам программирования. Пилотный проект, проходивший в прошлом году, теперь будет расширен на всю страну. Об этом сообщили в комитете образования города Курска.

- В этом году 355 выпускников областного центра выбрали единый государственный экзамен по информатике и показали высокие результаты. Трое из них получили максимальные 100 баллов. Данная сфера сегодня активно развивается, и наблюдается растущая востребованность IT-профессий, - отметили в ведомстве.

Теперь школьники смогут заниматься по программе, состоящей из четырех модулей по 36 академических часов. Обучение программированию станет дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Его продолжительность составит два года. Предусмотрено два формата обучения: онлайн с применением дистанционных технологий и офлайн - на базе региональных образовательных площадок.