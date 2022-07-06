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Общество6 июля 2022 10:33

Куряне могут записать детей в школу через Госуслуги

С 1 апреля этой возможностью воспользовались 1148 курян
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
До начала учебного года осталось меньше двух месяцев

До начала учебного года осталось меньше двух месяцев

Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 июля на портале Госуслуг стартовала вторая волна приема заявлений для записи в первый класс. С 6 июля по 5 сентября подать заявление на Госуслугах могут те, кто хочет пойти в школу не по месту проживания.

Ребенка зачислят в образовательное учреждение, если там есть свободные места. После регистрации заявления в личный кабинет на Госуслугах придет приглашение в школу, куда необходимо принести оригиналы документов. Если родители не сделают этого в течение указанного в уведомлении срока, это будет основанием для отказа в приеме в первый класс.

Уведомление о зачислении придет также в личный кабинет на портале после издания школой распорядительного акта о зачислении.

- С 1 апреля через портал госуслуг от курян поступило 1148 заявлений на запись детей в первый класс. Это новый сервис для нашего региона, он расширяет возможности оказания услуг населению и позволяет дистанционно выбирать подходящее учебное заведение, – отметил заместитель председателя комитета цифрового развития и связи Курской области Евгений Медведев.