В Курской области объявили штормовое предупреждение

Столбик термометра поднимется до +33 Фото: Светлана ВОЛКОВА

МЧС региона распространило предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях на территории Курской области с 6 по 7 июля 2022 года.

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21 часа 6 июля и в течение суток будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, град, в отдельных районах ливни. Ветер Юго-Восточный ночью 2-7, днем с переходом на западный 7-12, местами при грозах порывы 15-18 м/с. Температура: - ночью 15-20°, днем 28-33°.

Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования.