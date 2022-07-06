С начала года куряне подали 9908 заявлений на выплату на ребенка с трех до семи лет

5063 заявления поступило в апреле-мае Фото: Светлана ВОЛКОВА

Более 400 млн рублей выплачено курянам на детей в возрасте от трех до семи лет.

Как рассказали в комитете социальной защиты населения Курска, сотрудниками ведомства за первое полугодие принято 9908 заявлений на назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка с трех до семи лет. Из них только 5063 поступило в апреле-мае.

В связи с тем, что в апреле прошлого года была установлена трехступенчатая система выплаты пособия, массовая подача заявлений пришлась на апрель-май 2021 года. А в этом году семьи вновь подтверждали свое право на получение данной выплаты.

В этом году на участие в проекте «Народный бюджет» подали заявки 33 детских сада города. Как рассказали в комитете образования Курска, в них будет произведен ремонт фасадов с утеплением зданий, приведут в порядок ограждения, асфальтовое покрытие, прогулочные веранды. Помимо этого, заменят оконные блоки, двери и благоустроят территории.

В некоторых дошкольных учреждениях работы уже провели. Так, в детских садах №112 и №117 установили малые архитектурные формы, а в детсаду № 115 – выполнен текущий ремонт окон и дверей здания.