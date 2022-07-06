В Курске на ряде улиц отключили воду

Воду вернут после пяти часов вечера Фото: Светлана ВОЛКОВА

МУП «Курскводоканал» проинформировал, что 6 июля до 17.00 будет прекращена подача холодной воды на нескольких улицах города. Отключение связано с проведением неотложных ремонтно-профилактических работ, проинформировали в компании.

В организации назвали адреса отключений: улицы Суворовская и Суворовские переулки, улицы Бойцов 9 Дивизии, Звездная, Запольная с прилегающими улицами, 50 лет Октября с прилегающими улицами, Дзержинского с прилегающими улицами, Красной Армии с прилегающими улицами, Пионеров, Большевиков, Пучковка, Орловские, Студенческая, проспекты Дружбы, Сергеева, Энтузиастов (нечетные номера домов), Хрущева (четные ), улица Веспремская, жилые дома индивидуальной застройке в районе проспекта Дружбы с прилегающими улицами.

Также снижено давление в сетях водопровода в СЗЖР: на улицах Косухина, Воробьева, Мыльникова, Майский бульвар и проспектах Энтузиастов (четные номера домов), Хрущева (нечетные).