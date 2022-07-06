Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика6 июля 2022 7:01

В Курской области проходят учебные стрельбы

Жителей просят сохранять спокойствие
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курян просят сообщать о беспилотниках

Курян просят сообщать о беспилотниках

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Кореневском районе 6 июня с 10:00 до 14:00 пройдут учебно-тренировочные стрельбы. Об этом сообщила глава района Марина Дегтярева:

- Просим Вас не волноваться и отнестись с пониманием. На территории нашего района обстановка спокойная, все организации работают в обычном режиме но необходимо соблюдать меры предосторожности.

Вы видите ситуация на других территориях области неспокойна.

Просим обращать внимание на подозрительные предметы. В случае если вы увидите пролетающие беспилотные летательные аппараты, обнаружите обломки, другие объекты возможной опасности – сообщите по телефону 112 о месте обнаружения, направлении полета.

В связи с повышенным уровнем террористической опасности на территории Кореневского района запрещены запуски салютов и фейерверков, чтобы не пугать пожилых людей лишними громкими звуками.

В торговых точках и аптеках имеются в достаточном количестве товарные запасы. Будьте бдительны!

В Рыльском районе Курской области стрельбы проходят ежедневно до трех часов дня.