В Курской области проходят учебные стрельбы

Курян просят сообщать о беспилотниках
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Кореневском районе 6 июня с 10:00 до 14:00 пройдут учебно-тренировочные стрельбы. Об этом сообщила глава района Марина Дегтярева:
- Просим Вас не волноваться и отнестись с пониманием. На территории нашего района обстановка спокойная, все организации работают в обычном режиме но необходимо соблюдать меры предосторожности.
Вы видите ситуация на других территориях области неспокойна.
Просим обращать внимание на подозрительные предметы. В случае если вы увидите пролетающие беспилотные летательные аппараты, обнаружите обломки, другие объекты возможной опасности – сообщите по телефону 112 о месте обнаружения, направлении полета.
В связи с повышенным уровнем террористической опасности на территории Кореневского района запрещены запуски салютов и фейерверков, чтобы не пугать пожилых людей лишними громкими звуками.
В торговых точках и аптеках имеются в достаточном количестве товарные запасы. Будьте бдительны!
В Рыльском районе Курской области стрельбы проходят ежедневно до трех часов дня.