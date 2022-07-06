В Курской области проходят учебные стрельбы

Курян просят сообщать о беспилотниках Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Кореневском районе 6 июня с 10:00 до 14:00 пройдут учебно-тренировочные стрельбы. Об этом сообщила глава района Марина Дегтярева:

- Просим Вас не волноваться и отнестись с пониманием. На территории нашего района обстановка спокойная, все организации работают в обычном режиме но необходимо соблюдать меры предосторожности.

Вы видите ситуация на других территориях области неспокойна.

Просим обращать внимание на подозрительные предметы. В случае если вы увидите пролетающие беспилотные летательные аппараты, обнаружите обломки, другие объекты возможной опасности – сообщите по телефону 112 о месте обнаружения, направлении полета.

В связи с повышенным уровнем террористической опасности на территории Кореневского района запрещены запуски салютов и фейерверков, чтобы не пугать пожилых людей лишними громкими звуками.

В торговых точках и аптеках имеются в достаточном количестве товарные запасы. Будьте бдительны!

В Рыльском районе Курской области стрельбы проходят ежедневно до трех часов дня.