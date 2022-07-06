За сутки у 35 курян подтвердился ковид

В регионе продолжается вакцинация от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 6 июля в Курской области с начала пандемии всего зарегистрировано 119 517 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 35 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 161 человек, на ИВЛ – пять.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид в регионе скончались 2490 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

В Курской области отменили распоряжение о коронавирусных ограничениях. Распоряжение главы региона №60-рг «О ведении режима повышенной готовности» признано утратившим силу, сообщает администрация региона.

Ранее этим документом поэтапно в зависимости от эпидемиологической обстановки устанавливались коронавирусные ограничения.

Документ опубликован на сайте администрации области.

- Сохраняются отдельные требования в учреждениях здравоохранения по распоряжению Минздрава России. В частности, необходимость использовать защитные и медицинские маски в больницах и поликлиниках, - добавили в обладминистрации.