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Происшествия5 июля 2022 14:02

Подачу электричества в обстрелянные курские села возобновят 5 июля

Без света пока остаются 89 человек
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

Ремонтные бригады завершают работы по восстановлению электроснабжения в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи Глушковского района, пострадавших в результате утреннего обстрела со стороны Украины.

Из пяти поврежденных воздушных линий электропередачи восстановлено три, заработали 27 трансформаторных подстанций. Почти 180 жителей уже получают электроэнергию. Подключены насосы, в дома начала поступать вода.

Без света пока остаются 89 человек. Осталось подключить 2 воздушные линии электропередачи. Полностью возобновить подачу электроэнергии планируют в течение часа, сообщает губернатор региона Роман Старовойт.