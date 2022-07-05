Ремонт курской трассы «Фатеж-Золотухино» закончат в конце июля

В регионе продолжается ремонт дорог Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Фатежском районе начался основной этап ремонта региональной трассы «Фатеж-Золотухино». Работы идут на девятикилометровом участке от М-2 «Крым» практически до поворота на хутор Кочеток. Ремонт ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

На объекте одновременно задействованы три бригады: одна фрезерует старый асфальт, две другие приступили к устройству выравнивающего слоя нового покрытия. Всего предстоит уложить около 11 тысяч тонн смеси типа SP-16. Затем подрядная организация перейдет к верхнему слою.

В ходе ремонта специалисты укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы, обустроят съезды и автобусные остановки, нанесут разметку, поставят новые дорожные знаки. Закончить ремонт на объекте планируют к концу месяца, сказали в обладминистрации.