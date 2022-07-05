В курском селе от обстрела пострадали восемь жилых домов

О разрушениях сообщил глава региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области продолжают сверять ущерб от обстрелов ВСУ Глушковского района 5 июля.

- Противник целенаправленно бил по электроподстанции и храму села Попово-Лежачи. Прилетело более 20 минометных снарядов, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Пострадали восемь жилых домов, церковь, заборы, хозпостройки и огороды. Есть повреждения водонапорной башни, трансформатора и электросетей. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению водо- и электроснабжения. Эти работы завершат 5 июля до трех часов дня. 6 июля начнется ремонт пострадавших строений. Пока делают замеры.

В деревне Марково разрушений нет.

В поселке Теткино поврежден один дом: выбиты стекла, частично разрушена кладка стен, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Проверил ход восстановления жилых зданий, пострадавших от обстрелов ранее. Услышал много жалоб от местных жителей как на качество, так и сроки работ. Крайне недоволен.

Потребовал от своих коллег установить более тесное общение с жителями населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам ВСУ.

Всем желающим переехать из приграничных сел по-прежнему готовы предоставить временное жилье.