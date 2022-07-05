Жители обстрелянных курских сел пожаловались на качество восстановительных работ

Поселок Теткино уже несколько раз подвергался обстрелу Фото: СОЦСЕТИ

В поселке Теткино поврежден один дом: выбиты стекла, частично разрушена кладка стен, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Проверил ход восстановления жилых зданий, пострадавших от обстрелов ранее. Услышал много жалоб от местных жителей как на качество, так и сроки работ. Крайне недоволен.

Потребовал от своих коллег установить более тесное общение с жителями населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам ВСУ.

Всем желающим переехать из приграничных сел по-прежнему готовы предоставить временное жилье. Держу ситуацию на контроле, - добавил глава региона.

Как сообщалось ранее, утром 5 июля обстрелу со стороны ВСУ подверглись приграничные населенные пункты Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково и поселке Теткино. Губернатор Курской области Роман Старовойт у себя в социальных сетях рассказал подробности произошедшего.

- По предварительной информации пострадавших нет. В селе Попово-Лежачи зафиксированы повреждения некоторых домов, в них выбиты стекла, пострадали фасады. В Теткино и Попово-Лежачах нет света, готовимся к решению этой проблемы, - сообщил глава региона.