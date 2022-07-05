В Курске покажут кино под открытым небом

В Курске все лето показывают бесплатно кино Фото: Светлана ВОЛКОВА

Лето - прекрасная пора для мероприятий на свежем воздухе! Поэтому на следующей неделе в Курске пройдет настоящий кинопикник.

8 ИЮЛЯ в 20:30

Парк «Боева Дача» (ориентир - Спортшкола №4)

Смотрим фильм «Семья года». Вход свободный.

А перед просмотром вас ждем музыкальный сюрприз и розыгрыш подарков от Курского кинофонда и партнеров.

Не забудьте взять с собой пледы для уютного кинопикника.

А 5 июля в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова откроется культурно-творческий хобби-центр #АРТерИ_Я.

В этом году #АРТерИ_Я была признана победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодежь. Гранты 1 сезон» и получила грантовую поддержку в размере 680 000 руб. Автор проекта — сотрудник библиотеки Дарья Оркина.