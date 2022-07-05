Пострадавшие от обстрелов ВСУ дома в Глушковском районе Курской области восстановят в короткие сроки

Удары были нанесены по мирной инфраструктуре и жилым домам Фото: материалы пресс-служб

Как сообщалось ранее, утром 5 июля обстрелу со стороны ВСУ подверглись приграничные населенные пункты Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково и поселке Теткино. Губернатор Курской области Роман Старовойт у себя в социальных сетях рассказал подробности произошедшего.

- По предварительной информации пострадавших нет. В селе Попово-Лежачи зафиксированы повреждения некоторых домов, в них выбиты стекла, пострадали фасады. В Теткино и Попово-Лежачах нет света, готовимся к решению этой проблемы, - сообщил глава региона.

С утра Роман Старовойт вместе с коммунальными службами, строителями и социальными службами находится в населенных пунктах Глушковского района, которые подверглись артобстрелу.

- Будет оказана максимально быстро всесторонняя помощь по восстановлению жилья, потому что удары были нанесены по мирной инфраструктуре и жилым домам, - заявил глава регион. - К сожалению, темпы восстановительных работ по предыдущим местам артобстрелов оставляют желать лучшего, но мы сделали работу над ошибками, усилили бригады строителей.Надеюсь, сейчас работы пойдут более интенсивно. Чуть позже дам более подробную информацию.