В Курске отремонтируют 33 детских сада

Работы проводят в рамках проекта "Народный бюджет" Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В этом году на участие в проекте «Народный бюджет» подали заявки 33 детских сада города. Как рассказали в комитете образования Курска, в них будет произведен ремонт фасадов с утеплением зданий, приведут в порядок ограждения, асфальтовое покрытие, прогулочные веранды. Помимо этого, заменят оконные блоки, двери и благоустроят территории.

В некоторых дошкольных учреждениях работы уже провели. Так, в детских садах №112 и №117 установили малые архитектурные формы, а в детсаду № 115 – выполнен текущий ремонт окон и дверей здания.

В детском саду № 119 произвели ремонт дорожек, асфальтового покрытия и отмостки вокруг здания. Активно ведутся работы по благоустройству территории и капитальному ремонту кровли в дошкольном учреждении № 130.