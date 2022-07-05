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Общество5 июля 2022 10:33

В Курске отремонтируют 33 детских сада

Утеплят здания, заменят двери и благоустроят территории
Кристина ГОРБАТЕНКО
Работы проводят в рамках проекта "Народный бюджет"

Работы проводят в рамках проекта "Народный бюджет"

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В этом году на участие в проекте «Народный бюджет» подали заявки 33 детских сада города. Как рассказали в комитете образования Курска, в них будет произведен ремонт фасадов с утеплением зданий, приведут в порядок ограждения, асфальтовое покрытие, прогулочные веранды. Помимо этого, заменят оконные блоки, двери и благоустроят территории.

В некоторых дошкольных учреждениях работы уже провели. Так, в детских садах №112 и №117 установили малые архитектурные формы, а в детсаду № 115 – выполнен текущий ремонт окон и дверей здания.

В детском саду № 119 произвели ремонт дорожек, асфальтового покрытия и отмостки вокруг здания. Активно ведутся работы по благоустройству территории и капитальному ремонту кровли в дошкольном учреждении № 130.