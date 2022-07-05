Под Курском в ДТП пострадал пьяный водитель мопеда

Мужчина был госпитализирован с травмами Фото: Архив "КП"

По данным регионального УГИБДД, ДТП произошло 4 июля примерно в 19:40, на 573 км ж/д переезда "Шумаково-Плоское" Солнцевского района. Пьяный водитель, 1967 года рождения, управляя мопедом "VIRAGO", не зарегистрированным в установленном законом порядке, переезжал регулируемый железнодорожный переезд. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и перевернулся на мопеде. Сообщается также, что он не имел права управления данной категорией ТС.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.