В курской поликлинике №6 проводят капитальный ремонт

На ремонт выделен 191 миллион рублей Фото: Архив "КП"

В Курске в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения ремонтируют городские поликлиники – №3, №5 и №6. К этим учреждениям прикреплена в общей сложности почти половина жителей областного центра. Как рассказывают в областной администрации, всего на ремонт направлено более 560 миллионов рублей, из них 145 миллионов рублей – на закупку медицинского оборудования и мебели. В лечебных учреждениях установят новые рентгеновские аппараты, маммографы и флюорографы.

Сейчас капитальный ремонт делают в поликлинике №6. Специалисты утепляют фасад, также заменят инженерные сети – систему отопления, водопроводные и канализационные трубы, сантехнику, проведут внутреннюю отделку. На эти цели выделен 191 миллион рублей. Планируется закупить новое медицинское оборудование – рентгеновский аппарат.

В Курской области в этом году будут отремонтированы и поликлиники Конышевской, Медвенской, Советской центральных районных больниц, пять ФАПов в Медвенском районе и два отделения общей врачебной практики в Конышевском районе. Построят 15 ФАПов в Конышевском районе, 12 ФАПов и два отделения общей врачебной практики в Советском районе.