В Курской области подвели итоги конкурса «Семья Соловьиного края»

Победителями стали семь семей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

«Семья Соловьиного края» - это региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». В преддверии Дня семьи, любви и верности в Курской области в усадьбе А. Фета состоялась торжественная церемония награждения, где подвели итоги конкурса. В областной администрации рассказывают, в этом году из 34 семей победителями стали семь, в номинациях: «Многодетная семья», «Спортивная семья», «Семья – хранитель традиций», «Милосердие», «Сельская семья».

Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий поздравил семьи, удостоенные нагрудным знаком «За заслуги в воспитании детей». В этом году награду получили семьи из Курска: Вадим и Светлана Аглицкие, воспитывающие троих детей, а также Сергей и Ольга Сараевы, воспитывающие пятерых детей.

Для гостей праздника подготовили обширную программу: концерт с участием Академии популярной музыки Игоря Крутого, губернаторского камерного оркестра Курской области, а также экскурсию по музею-усадьбе А. Фета, катание на ослике и мастер-классы.