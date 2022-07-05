В Курской области от коронавируса умерла 82-летняя женщина

Куряне все еще могут пройти вакцинацию от COVID-19 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 5 июля, в Курской области коронавирусом заразился еще 31 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 119 482 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 168 пациентов, на ИВЛ – 6 (6 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2490 человек. За минувшие сутки умерла 82-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

4 июля во время оперативного совещания губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения. В ближайшее время будут подготовлены аналогичные решения на территории Курской области.