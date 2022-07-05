Под Курском нашли 48 минометных мин

Мины обнаружили в Тимском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что найден ВОП времен Великой Отечественной Войны поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 4 июля. Опасную находку обнаружили вблизи села Погожее Тимского района.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Как сообщают в региональном МЧС, обнаружены были 48 минометных мин 50 мм. Они были изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».