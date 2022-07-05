В результате утреннего обстрела Курской области со стороны ВСУ поселок Теткино остался без света

Фото последствий обстрела у себя в соцсетях опубликовал Роман Старовойт Фото: материалы пресс-служб

Утром 5 июля обстрелу со стороны ВСУ подверглись приграничные населенные пункты Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково и поселке Теткино. Губернатор Курской области Роман Старовойт у себя в социальных сетях рассказал подробности произошедшего.

- По предварительной информации пострадавших нет. В селе Попово-Лежачи зафиксированы повреждения некоторых домов, в них выбиты стекла, пострадали фасады. В Теткино и Попово-Лежачах нет света, готовимся к решению этой проблемы. Однако угроза обстрела еще не миновала, информация поступает в режиме реального времени. Буду держать вас в курсе, - сообщил глава региона.