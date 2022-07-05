ВСУ обстреляли из артиллерии Глушковский район Курской области

Фото последствий обстрела у себя в соцсетях опубликовал Роман Старовойт Фото: материалы пресс-служб

Утро 5 июля в Курской области снова было неспокойным. Обстрелу со стороны ВСУ подверглись приграничные населенные пункты Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилёты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в посёлке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже, - сказал глава региона.

Ранее, ночью 3 июля, на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Об этом также сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Благодаря грамотным действиям военных никто не пострадал.