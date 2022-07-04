В Украине погиб ефрейтор Обухов из Курской области

Алексей родом из Касторенского района Фото: предоставлено пресс-службой

30 июня в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк, уроженец села Успенка Касторенского района – ефрейтор контрактной службы Алексей Обухов. Об этом сообщили в администрации региона.

- Приносим свои соболезнования родным и близким Алексея Юрьевича. Скорбим вместе с вами, - добавили в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что старшего лейтенанта Павла Должикова не стало 24 июня.

Военнослужащий – житель Дмитриевского района, родился он в Харькове в 1989 году. В 2014 переехал на постоянное место жительства в Россию. С 2015 по 2016 год проходил срочную службу, после чего остался служить по контракту.

Ночью 3 июля на подлете к Курску ПВО сбило два украинских беспилотника «Стриж». Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Никто не пострадал.