5 июля в Курской области будет до +32

В регионе будет стоять жаркая погода Фото: Светлана ВОЛКОВА

5 июля в Курской области будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер ночью переменных направлений слабый, днем северной четверти 5-10, при грозах порывы до 16 м/с. Температура: - ночью 13-18°, днем 27-32°.

Метеорологическая дальность видимости 3000 – 7000 метров.

За первый месяц лета в Курской области на водоемах погибли семь человек, в том числе два подростка. Один из этих трагических случаев произошел в Курске.

Важно отметить, что все происшествия были зарегистрированы на диких пляжах. Как показывает статистика прошлых лет, именно купание в необорудованном месте и купание в состоянии алкогольного опьянения — две основные причины гибели на водоемах.