В Курске откроется культурно-творческий хобби-центр #АРТерИ_Я

Проект направлен на развитие творческих способностей юных курян Фото: Светлана ВОЛКОВА

5 июля в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова откроется культурно-творческий хобби-центр #АРТерИ_Я.

В этом году #АРТерИ_Я была признана победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодежь. Гранты 1 сезон» и получила грантовую поддержку в размере 680 000 руб. Автор проекта — сотрудник библиотеки Дарья Оркина.

Проект направлен на развитие творческих способностей юных курян в возрасте 12-15 лет и включает в себя широкий спектр мероприятий: интенсивы, практикумы, тренинги, мастер-классы, пленэры, экскурсии, персональные выставки и конкурсы. Он позволит создать уникальный сборник творческих работ «Курск на пути к 1000-летию: взгляд молодежи», который пополнит фонды муниципальных и школьных библиотек областного центра, сообщили в мэрии.