В приграничных районах Курской области сохраняется напряженная обстановка из-за действий со стороны ВСУ

Ночью 3 июля на подлете к Курску ПВО сбили два украинских беспилотника Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

4 июля во время очередного оперативного совещания губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстановке в приграничных районах региона.

- В минувшие выходные в Курской области была напряженная обстановка. Самая тяжелая ситуация была в ночь с субботы на воскресенье. К сожалению, у наших соседей, в Белгороде, погибли люди, - сказал губернатор.

Роман Старовойт сообщил, что созванивался с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым и передал от себя лично и от всех курян слова соболезнования и поддержки. А также выразил готовность в случае необходимости оказать помощь в виде подрядных организаций и строительных материалов.

- Ситуация сложная. Очевидно, чем успешнее действуют наши доблестные вооруженные силы в рамках специальной военной операции, тем более ожесточенные действия со стороны ВСУ, - заявляет Роман Старовойт, - Уровень террористической опасности на территории Курской области у нас зафиксирован, поэтому Министерство обороны, все силовые ведомства, находящиеся на территории региона, несут усиленный режим работы.

Губернатор в очередной раз попросил курян внимательно относиться к незнакомым людям и неустановленным предметам. И в случае чего сразу обращаться в службу 112.