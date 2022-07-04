4 июля в Курске ремонтируют дороги на семи улицах

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжается ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщают в комитете транспорта и дорог, сегодня, 4 июля, запланированы дорожные работы на семи улицах.

Так, на улице 1-ая Фатежская проведут ремонт тротуаров, на Пионеров продолжится восстановление люков. На улице Кирова, Карла Либкнехта, Почтовая, Щепкина и Садовая запланирована установка бортовых камней.

График работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

В комитете просят автомобилистов не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.