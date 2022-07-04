Военнослужащий из Курской области погиб в ходе спецоперации на территории Украины

Старший лейтенант Павел Должиков Фото: материалы пресс-служб

4 июля печальную новость сообщили в администрации Курской области - в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб еще один наш земляк. Старшего лейтенанта Павла Должикова не стало 24 июня.

Военнослужащий – житель Дмитриевского района, родился он в Харькове в 1989 году. В 2014 переехал на постоянное место жительства в Россию. С 2015 по 2016 год проходил срочную службу, после чего остался служить по контракту.

Ранее КП писала, что ночью 3 июля на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Благодаря грамотным действиям военных никто не пострадал.