Губернатор Курской области опубликовал фотографии обстрела поселка Теткино

Фото: телеграм Романа Старовойта.

Поселок Теткино в очередной раз подвергся минометному обстрелу со стороны украинских войск. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом.

Фото: телеграм Романа Старовойта. Фото: Предоставлено "КП"

Предварительно зафиксировали повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах. К счастью, никто не пострадал. Российские военные подавили атаку противника ответным огнем.

Фото: телеграм Романа Старовойта.

Отметим, что ночью 3 июля на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Благодаря грамотным действиям военных пострадавших не оказалось.