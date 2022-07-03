Губернатор Курской области опубликовал фотографии обстрела поселка Теткино

Фото: телеграм Романа Старовойта.
Поселок Теткино в очередной раз подвергся минометному обстрелу со стороны украинских войск. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом.
Фото: телеграм Романа Старовойта.
Фото: Предоставлено "КП"
Предварительно зафиксировали повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах. К счастью, никто не пострадал. Российские военные подавили атаку противника ответным огнем.
Фото: телеграм Романа Старовойта.
Отметим, что ночью 3 июля на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Благодаря грамотным действиям военных пострадавших не оказалось.
Фото: телеграм Романа Старовойта.