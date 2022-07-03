Десятиклассники гимназии № 44 создали компьютерную игру об истории Курской области

Учащиеся гимназии № 44 создали компьютерную игру об истории Курской области. Как сообщили в администрации города, команда десятиклассников сделала ее в рамках программы центра «Сириус». Проект сдали до 30 июня. И теперь все желающие могут «погулять» в киберпространстве по улицам Курска и губернии, начиная с XI века.

- Путешественников ждут четыре уровня: история, культура, развлечения, религия. Ребята сами выбрали тематику, собрали материал, перевели на английский язык. Так гимназисты решили привлечь туристов в родной соловьиный край. В создании игры им помогали преподаватели гимназии и КГУ, - рассказали в горадминистрации.

Игра размещена на сайте http://kursk4u.tilda.ws/. Нужно перейти по ссылке, выбрать версию (русскую или английскую), затем скачать содержимое и открыть приложение kursk.1. На сайте есть и викторина, которая покажет, насколько хорошо вы знаете историю края.