Две курянки ответят за кражу и вовлечение ребенка в совершение преступления

Железногорские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36 и 41-летней женщин. Их обвиняют в краже и в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.

По версии регионального СУ СКР, в январе 2022 года курянки находились в квартире на ул. 21 Партсъезда Железногорска. Ранее она принадлежала их знакомому. Женщины подговорили падчерицу одной из обвиняемых вынести из квартиры ценные вещи. За это девочке обещали дать денег. В итоге она похитила из квартиры ноутбук, 3000 рублей, а также банковскую карту, с которой ею были сняты 13800 рублей.

Следствие собрало достаточное количество доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.