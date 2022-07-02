В июне на воде погибли семь курян

Курян просят купаться только там, где разрешено Фото: Светлана ВОЛКОВА

За первый месяц лета в Курской области на водоемах погибли семь человек, в том числе два подростка. Один из этих трагических случаев произошел в Курске.

Важно отметить, что все происшествия были зарегистрированы на диких пляжах. Как показывает статистика прошлых лет, именно купание в необорудованном месте и купание в состоянии алкогольного опьянения — две основные причины гибели на водоемах.

Об опасности купания в необорудованных местах на реках и озерах предупреждают информационные щиты. На этой неделе сотрудники управления по делам ГО и ЧС установили такие знаки на Стрелецком и Ермошкином озерах, а также на реке Тускарь.

Спасатели в очередной раз напоминают, что в областном центре работают восемь оборудованных пляжей и один общественный спасательный пост.