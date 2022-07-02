За сутки ковид подтвердился у 34 курян

В регионе продолжается вакцинация от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 2 июля в Курской области с начала пандемии всего зарегистрирован 119 391 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В том числе 34 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 148 человек, на ИВЛ – шесть (пять – инвазивная, один – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2489 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 764 034 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 731 371.