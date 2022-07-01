Куряне взяли "золото" и "серебро" Чемпионата России U18 по легкой атлетике

Регион заработал 124 очка в командном зачете Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Челябинске прошло первенство России U18 по легкой атлетике. У сборной Курской области две медали.

В эстафете 4х100 метров Екатерина Исупова, Екатерина Панкова, Екатерина Пискарева, Варвара Полякова стали победительницами (результат - 48.12)!

Елена Акимова на дистанции 800 метров завоевала второе место (2:09.04)!

Курская область заработала 124 очка в командном зачете и вышла в Высшую лигу! Состав сборной команды для выступления на следующий год теперь увеличен до 20 человек, сообщили в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что в Курске 3 июля стартует второй сезон Школы юного шахматиста.

Занятия будут проходить на Новой Боевке в Парке профессий по воскресеньям с 11:00. Приглашают детей с пяти лет, занятия бесплатные.