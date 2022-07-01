Суды Курской области рассмотрели девять дел о дискредитации Вооруженных Сил России

За проведение публичного мероприятия без уведомления троих арестовали Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 20 февраля по 30 июня 2022 года курские суды рассмотрели девять дел о дискредитации Вооруженных Сил России.

Так, по ч. 1. ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях) были оштрафованы девять человек.

Напомним, санкции этой статьи предусматривают штраф от тридцати до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот до пятисот тысяч рублей.

К административной ответственности также привлечены по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) четверо, трое из них были арестованы, один – оштрафован.