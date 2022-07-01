Курских срочников привлекать к участию в специальной военной операции не будут

Большинство курян будут служить в Западном военном округе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Военный комиссар Центрального и Сеймского округов Курска Игорь Ясько подвел предварительные итоги весенней кампании.

На срочную службу в войска отправлены 190 человек, по плану до 15 июля предстоит отправить еще около 200.

— Большинство курян будут служить в Западном военном округе, некоторые — в ЮВО. Срочников привлекать к участию в специальной военной операции не будут, — подчеркнул Игорь Александрович.

Он также отметил, что в свое время была предоставлена отсрочка выпускникам вузов и ссузов до 30 июня. Теперь им необходимо явиться в военкомат для прохождения комиссии. Если они этого не сделают, им грозит административная ответственность.

Игорь Ясько отметил, что такое наказание применили уже к 200 призывникам на общую сумму штрафа около 300 тысяч рублей.