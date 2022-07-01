Среднюю продолжительность жизни курян хотят увеличить до 70 лет

На модернизацию первичного звена здравоохранения в 2022 году выделено порядка 1 млрд рублей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На выездном совещании администрации Курской области в Кореневском районе была поставлена задача увеличить среднюю продолжительность жизни курян до 70 лет.

- Для достижения цели решено усилить работу по проведению медосмотров и диспансеризации, - говорят в областной администрации.

Также для своевременного выявления заболеваний в регионе проводится модернизация первичного звена здравоохранения. В 2022 году на нее выделено порядка 1 млрд рублей.

На совещании рассмотрели и меры по профилактике африканской чумы свиней. В прошлом году опасный вирус выявили в одном подсобном хозяйстве региона. Еще на четырех объектах обнаружили инфицированную продукцию. Сейчас неблагополучных точек в области нет.