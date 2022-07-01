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Происшествия1 июля 2022 9:43

В Курской области трое подростков угнали автомобиль

Машина была припаркована возле одного из домов
Кристина ГОРБАТЕНКО
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Железногорским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области возбуждено уголовное дело в отношении трех подростков, подозреваемых в угоне автомобиля по предварительному сговору.

Как сообщают в региональном УМВД, вечером 22 мая трое несовершеннолетних курян угнали автомобиль ВАЗ-21074. Преступление они совершили на улице Детский Переулок в Железногорске, там машина была припаркована возле одного из домов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также закрепления доказательственной базы.