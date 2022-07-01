В Курской области трое подростков угнали автомобиль

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Железногорским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области возбуждено уголовное дело в отношении трех подростков, подозреваемых в угоне автомобиля по предварительному сговору.

Как сообщают в региональном УМВД, вечером 22 мая трое несовершеннолетних курян угнали автомобиль ВАЗ-21074. Преступление они совершили на улице Детский Переулок в Железногорске, там машина была припаркована возле одного из домов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также закрепления доказательственной базы.