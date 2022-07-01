У 59-летнего курянина украл почти 600 тысяч рублей родной внук

Мужчине грозит до шести лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, от имени 59-летнего жителя Железногорска кто-то оформил крупный займ. Чтобы установить обстоятельства случившегося, сотрудники уголовного розыска приступили к проверке лиц, которые могли получить доступ к банковским данным владельца. Так, удалось выяснить, что за последний месяц мужчину несколько раз навещал внук - 29-летний, ранее судимый местный житель.

Молодой человек признался, что, во время одного визита он взял сотовый телефон родственника. Легко нашел в меню приложение банка и перевел на свой счет 40 000 рублей, удалив все оповещения. Деньги он потратил на погашение скопившихся долгов. Спустя несколько дней молодой человек снова пришел к деду, где по той же схеме перечислил оставшиеся накопления родственника.

Когда он снова хотел повторить эти действия, то не обнаружил на счету средств. Тогда мужчина оформил на пенсионера кредит. Вырученные средства также перевел на свою карту. Затем он высчитав дни до зарплаты родственника и украл ее. Денег хватило на покупку поддержанного авто.

По итогу, сумма ущерба составила почти 600 000 тысяч рублей.

Пенсионер обратился в полицию, когда ему стали приходить оповещения о необходимости погасить кредит, который он не оформлял.

Расследование уголовного дела завершено, и в ближайшее время оно будет направлено для рассмотрения в суд. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.