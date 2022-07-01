В Курской области на рабочего упало спиленное дерево

Трагедия произошла из-за неосторожных действий другого рабочего Фото: Архив "КП"

Собранные Железногорским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Он признан виновным в причинение смерти по неосторожности.

Как рассказывают в региональном СУ СК, днем 9 октября 2021 года, работая от одного из предприятий, мужчина, совместно с двумя рабочими, спиливал аварийное дерево на улице Первомайской в Железногорске. В какой-то момент он встал под люлькой манипулятора, не зная, что там находится фрагмент спиленного дерева, который туда положил другой рабочий. В итоге спил закончился трагедией – из-за неосторожных действий рабочего часть дерева упала на мужчину. От полученных травм он скончался в больнице.

Суд назначил мужчине наказание в виде одного года исправительных работ, с содержанием 10% из зарплаты ежемесячно в доход государства, а также с выплатой материальной помощи в размере 500 000 рублей.