В Курской области столкнулись две "легковушки"

Авария произошла в Обояни Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о ДТП в Обояни поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 1 июля в 05:45. Автомобиль "Ваз 2113" столкнулся с "Renault ARKANA" .

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №35 Обоянского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи. Спасатели выполнили деблокировку одного человека.

В ликвидации аварии участвовала группировка сил и средств в составе девяти человек и три единицы техники.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.