В Курске ремонтируют улицу Малиновую

В 2022 году в Курске планируют привести в порядок более 50 километров улично-дорожной сети Фото: Светлана ВОЛКОВА

На улице Малиновой в Курске продолжаются дорожные работы. Подрядчик ведет устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Всего предстоит уложить более тысячи тонн покрытия. Работу планируют завершить к 1 июля. Ремонт дороги идет благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Затем специалисты приступят к устройству верхнего слоя.

Протяженность объекта - полтора километра. Это участок от улицы Энгельса до улицы Литовской. На улице также заменят люки, восстановят искусственные дорожные неровности, обустроят съезды, установят новые знаки.

Всего по национальному проекту в 2022 году в Курске планируют привести в порядок более 50 километров улично-дорожной сети. Гарантийный срок, в течение которого подрядчики обязаны устранять за свой счет выявленные дефекты, повреждения и иные недостатки работ, составляет пять лет.