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Происшествия30 июня 2022 12:20

В Курске установили четвертый класс пожарной опасности

Курянам запретили посещать леса и использовать мангалы
Ольга ДАНИЛОВА
В областном центре нельзя разводить костры

В областном центре нельзя разводить костры

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске действует четвертый класс пожарной опасности. Жаркая погода без осадков способствует высокому риску пожаров, сообщили в администрации региона.

С 29 июня распоряжением администрации города на территории областного центра введен особый противопожарный режим.

Как пояснили в управлении ГО и ЧС, это значит, что для граждан действует ряд ограничений:

— запрет на посещение лесов,

— на использование мангалов и иных источников открытого огня;

— на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях, на территориях садоводческих и огороднических товариществ.