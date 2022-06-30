В Курске установили четвертый класс пожарной опасности

В областном центре нельзя разводить костры
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске действует четвертый класс пожарной опасности. Жаркая погода без осадков способствует высокому риску пожаров, сообщили в администрации региона.
С 29 июня распоряжением администрации города на территории областного центра введен особый противопожарный режим.
Как пояснили в управлении ГО и ЧС, это значит, что для граждан действует ряд ограничений:
— запрет на посещение лесов,
— на использование мангалов и иных источников открытого огня;
— на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях, на территориях садоводческих и огороднических товариществ.