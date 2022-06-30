Продолжается ремонт курского аэропорта

Аэропорт Курска пока закрыт для перелетов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжается капремонт внутренних помещений курского аэропорта. Уже выполнены демонтажные работы, стяжка пола на первом и втором этажах. Строители также возвели кирпичные перегородки согласно плану перепланировки помещений.

Подрядная организация приступила к монтажу инженерных сетей: прокладке канализации, замене системы отопления и водопровода, установке системы кондиционирования.

Кроме того, ведутся подготовительные работы для формирования шахты подъемника. На первом этаже общей зоны началась штукатурная отделка. Работы по замене инженерных коммуникаций планируется выполнить в течение двух недель, сообщает администрация региона.

Курский аэропорт получит более 4 млн рублей федеральной субсидии. О результатах отбора получателей субсидии проинформировало Федеральное агентство воздушного транспорта. Средства получат 11 аэропортов юга и центральной части России, деятельность которых временно приостановлена с 24 февраля 2022 года. сообщили в администрации региона.