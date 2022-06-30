В Курске пройдет мастер-класс по плетению на коклюшках

Курская область славится своими промыслами Фото: Светлана ВОЛКОВА

30 июня в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в рамках Года культурного наследия народов России и проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций» пройдет презентация экспозиции «Дивные узоры кружева», автор Марина Караева.

Марина - победитель всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Хранитель традиций», лауреат всероссийских, областных конкурсов декоративно-прикладного искусства. Она, по крупинке собирая знания и секреты мастерства со всей России, осваивала сложное искусство, возрождая на курской земле уникальное ремесло - кружевоплетение, которое было почти забыто более столетия назад.

В экспозиции будет представлено более 30 работ, выполненных в техниках знаменитого белого вологодского и черно-белого елецкого кружев: воротники, салфетки, жилеты, оплечья, шарфы, болеро, полотенца, кружевные элементы костюмов, панно, накидки, прошвы (узкие полоски кружев или ткани, вшитые или вставленные между элементами одежды). А еще миниатюрные звери, птицы, лошадки, цветы и елочки.

Основной материал, из которого выполнены большинство работ, - лен с добавлением хлопка, небольшая часть представленных работ сплетены из хлопка и шелка.

Неподдельный интерес участников презентации вызовет мастер-класс по плетению на коклюшках с соблюдением старинной методики плетения.

Книжно – иллюстративная экспозиция «Чудеса народных промыслов» из фонда библиотеки познакомит с литературой о многообразии видов рукоделия.