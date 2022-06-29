В Курске осудили бывшего полицейского, который насмерть сбил человека

Трагедия произошла в марте этого года Фото: Архив "КП"

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Курской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника УМВД России по Курской области.

По данным регионального СУ СК, вечером 20 марта на улице Гремяченская пьяный мужчина, управляя автомобилем «Мазда 6», нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем «Рено Logon».

В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено Logon» получил различные травмы. Спасти мужчину не удалось, он скончался в больнице.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.