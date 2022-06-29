Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июня 2022 14:16

В Курске осудили бывшего полицейского, который насмерть сбил человека

Мужчина сел за руль пьяным
Кристина ГОРБАТЕНКО
Трагедия произошла в марте этого года

Трагедия произошла в марте этого года

Фото: Архив "КП"

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Курской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника УМВД России по Курской области.

По данным регионального СУ СК, вечером 20 марта на улице Гремяченская пьяный мужчина, управляя автомобилем «Мазда 6», нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем «Рено Logon».

В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено Logon» получил различные травмы. Спасти мужчину не удалось, он скончался в больнице.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.