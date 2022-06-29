Курянин хотел посетить стендап концерт, но стал жертвой мошенников

Мошенникам грозит до семи лет лишения свободы Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УМВД, курянин нашел в интернете сайт, где цены на билеты были существенно ниже средних. Ресурс был наполнен полезной информацией, содержал фотографии звезд стендап комедии и производил впечатление официального. Но, как выяснилось позже, был создан специально для обмана пользователей.

Мужчина отправил заявку на приобретения мест. С ним связались администраторы сайта, которые подтвердили цену и прислали ссылку для оплаты. После перехода по ней понадобились данные карты, проверочный код и числовой пароль для подтверждения.

В результате с карты молодого человека исчезло почти 70 тысяч рублей. Курянин обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Мошенников разыскивают, им грозит до семи лет лишения свободы.