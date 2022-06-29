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Происшествия29 июня 2022 13:22

Курянин хотел посетить стендап концерт, но стал жертвой мошенников

Мужчина лишился почти 70 тысяч рублей
Кристина ГОРБАТЕНКО
Мошенникам грозит до семи лет лишения свободы

Мошенникам грозит до семи лет лишения свободы

Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УМВД, курянин нашел в интернете сайт, где цены на билеты были существенно ниже средних. Ресурс был наполнен полезной информацией, содержал фотографии звезд стендап комедии и производил впечатление официального. Но, как выяснилось позже, был создан специально для обмана пользователей.

Мужчина отправил заявку на приобретения мест. С ним связались администраторы сайта, которые подтвердили цену и прислали ссылку для оплаты. После перехода по ней понадобились данные карты, проверочный код и числовой пароль для подтверждения.

В результате с карты молодого человека исчезло почти 70 тысяч рублей. Курянин обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Мошенников разыскивают, им грозит до семи лет лишения свободы.