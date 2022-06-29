В Курске в ДТП пострадали два человека

Полиция выясняет обстоятельства происшествия Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным регионального УГИБДД, 28 июня примерно в 18:05 на 521 км автодороги М-2 «Крым» автомобиль «Фольксваген Поло», под управлением водителя 2000 года рождения, столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат», за рулем которого был водитель 1961 года рождения.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Фольксваген Поло» 1986 года рождения и пассажир автомобиля «Фольксваген Пассат» 1999 года рождения получили ранения и были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее КП писала о том, что в Курской области создаются безопасные условия для водителей и пешеходов. Так, в 2022 году в регионе установили 38 светофоров, более тысячи дорожных знаков, почти десять километров пешеходных ограждений. Также оборудовали 41 пешеходный переход и заменили четыре остановочных павильона.

В обладминистрации добавляют, несмотря на ряд резонансных ДТП, которые требуют усиления мер реагирования, в целом с начала года их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 8%. По информации Госавтоинспекции по Курской области, стало меньше на 16% ДТП, в которых погибли или пострадали люди. За последние пять лет наполовину снижен показатель мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах Курской области.